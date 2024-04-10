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Глафира Тарханова объяснила, почему редко выкладывает фото со своими четырьмя детьми

Актриса Глафира Тарханова призналась, что ее дети не любят фотографироваться

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trofimova.prophoto/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Глафира Тарханова в интервью Hello! призналась, что ее дети не любят фотографироваться.

«Это же надо одеваться как-то специально, гармонично. Все это им пока претит. Даже сделать семейную съемку для личного архива с ними бывает проблематично. Конечно, они пока не понимают, как это важно. Да и я сама только недавно осознала, что все эти моменты, которые мы фиксируем на камеру, никогда не повторятся», — отметила Тарханова.

По словам артистки, недавно она устроила спонтанную съемку с сыном в Санкт-Петербурге и заметила, что ребенок стал иначе ее обнимать и даже по-другому смотреть на мать с возрастом. Тарханова считает, что в быту чувства притупляются, поэтому полезно иногда менять обстановку.

Знаменитость замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и через полгода поженились. Пара уже воспитывает четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Скоро артистка станет матерью в пятый раз.

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