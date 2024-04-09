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Дмитрий Хрусталев вспомнил, как Масляков внезапно предложил ему вести КВН

Комик Дмитрий Хрусталев ходил на кастинги два года ради поста ведущего КВН

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Комик Дмитрий Хрусталев в интервью порталу «Страсти.Ру» вспомнил, как Александр Масляков внезапно предложил ему вести КВН.

«На 60-летии КВН, после успешной игры, я подошел к Александру Васильевичу поблагодарить за состоявшийся праздник, в целом за все, что он сделал для меня и множества молодых команд. И в этот момент он совершенно неожиданно предложил: «А не хочешь ли ты встать на мое место? А я буду наблюдать из зала», — рассказал Хрусталев.

Тем не менее, добавил шоумен, после этого разговора прошло еще два года кастингов, прежде чем он смог заступить на должность. Хрусталев сравнил Маслякова с «большим братом» КВН, который следит за всем, что происходит в телеигре. Телеведущий предположил, что его коллега даже иногда пишет шутки для команд. Сейчас Масляков является главным продюсером телеигры, Хрусталев заверил, что с его командой очень приятно работать.

Ранее звезда «Уральских пельменей» рассказал о распределении ролей в коллективе.

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