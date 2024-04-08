Сын Домогарова возмутился слухами о проблемах с позвоночником у отца

Музыкант Александр Домогаров опроверг информацию о том, что у отца появились проблемы с позвоночником, из-за которых артист подумывает о завершении карьеры. Его слова передает NEWS.ru.

«Простите, это какой-то бред», — возмутился наследник.

Накануне Telegram-канал Shot сообщал, что актеру Александру Домогарову якобы диагностировали спондилоартроз — заболевание позвоночника. Для этого недуга характерно поражение межпозвонковых суставов, хрящей, костных тканей и околосуставных мышц, сопровождающееся острой болью, онемением конечностей, а также трудностями при движении. Также сообщалась, что у артиста якобы обнаружили 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и спондилез — уплотнение позвонков.

Канал заявлял, из-за проблем со здоровьем актеру стало труднее работать: несмотря на продолжающуюся службу Домогарова в Театре Российской Армии, актер выходил на сцену с собственными проектами в июле прошлого года. Shot предположил что артист может завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что близкие Николая Носкова скрывают информацию о здоровье певца.