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Катя Лель поддержала наказание для сталкеров и рассказала о своем преследователе

Певица Катя Лель призналась, что ей угрожал неадекватный поклонник

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Катя Лель в разговоре с порталом 78.ru поддержала идею ввести наказание за преследование людей.

Артистка назвала эту инициативу потрясающей и даже необходимой в России. По словам автора хита «Мой мармеладный», в прошлом ее преследовал один поклонник, который сначала просто отправил ей свои песни на оценку, а потом стал угрожать ее семье. Она уточнила, что мужчина писал жуткие подробности о том, как именно будет избавляться от ее ребенка и других родственников.

«Он стал угрожать, стал присылать ужасающие сообщения, указывая мой адрес, членов моей семьи. Абсолютно человек был психически не здоров. Он такие подробности писал, как будет расчленять тело моего ребенка, как укладывать в морозильную камеру», — вспомнила Лель.

Позже звезда узнала, что отец сталкера работает патологоанатомом: полученные от родителя знания мужчина использовал, чтобы запугивать Лель. Артистке помог знакомый депутат, который направил запрос в правоохранительные органы. Силовики разыскали мужчину и приняли меры, чтобы тот перестал писать Лель угрозы.

Ранее Лариса Гузеева появилась в аэропорту на инвалидной коляске.

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