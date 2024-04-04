Шаляпин рассказал, как участники «голой» вечеринки просили прощение: «Бились в ноги»

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с teleprogramma.pro, что некоторым участникам «голой» вечеринки олигархи могли помочь восстановить репутацию.

По словам Шаляпина, некоторые артисты, участвовавшие в скандальном мероприятии, «ходили с поклонами» к олигархам.

«Ходили, бились в ноги (не буду называть имен, у меня достоверная информация): «Верните! Помогите! Спасите!» Конечно, они имеют влияние, скорее всего, в том, что обслуживают олигархические кланы, выступая на юбилеях и других корпоративах», — отметил исполнитель.

Шаляпин считает, что после возвращения на сцену и на ТВ любви зрителей у этих артистов не прибавилось. По его мнению, сейчас у россиян есть запрос на более «свежее» поколение.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Лолита раскрыла, поедет ли в Донбасс после «голой» вечеринки.