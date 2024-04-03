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Актер из «Брата-3» раскритиковал героя Бодрова-младшего за героизацию бандитизма

Актер Торсуев: герой Бодрова-младшего в фильме «Брат» героизирует бандитизм

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Кинокомпания СТВ

Главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2», роль которого исполнил Сергей Бодров–младший, представляет собой героизацию бандитизма. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» заявил актер Владимир Торсуев, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Брат-3».

«Я считаю, что и «Брат», и «Брат-2» — совершенно великолепная режиссерская работа, совершенно отличная актерская работа. Но, при всем уважении, кто такой Данила [Багров, главный герой фильма]? Он же мокрушник <...>. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» — сказал Торсуев.

Фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышел в прокат в 1997 году, продолжение первой части — в 2000 году. Премьера картины «Брат-3» Валерия Переверзева состоялась 1 февраля 2024 года.

«Брат 3» стал дебютной работой Валерия Переверзева. Фильм не связан с дилогией Алексея Балабанова. В нем снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская. Птаха рассказывал, что в картине сыграл «немножко странного» бандита.

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