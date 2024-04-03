Прохор Шаляпин раскритиковал звезд, хайповавших на теракте в «Крокусе»

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал в беседе с изданием «Страсти» звезд, хайповавших на теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Шаляпин отметил, что можно хайповать на чем угодно, однако он такое не уважает. По его мнению, это самый дешевый местный пиар.

«Я не уважаю звезд, которые хайпят на политике, на терактах, фотографируются на фоне цветов, выставляют, как они плачут», — поделился исполнитель.

Шаляпин добавил, что другие способы хайпа имеют право на существование. Он привел в пример балерину Анастасию Волочкову, которая может опубликовать снимки без одежды. Артист объяснил, что если бы у людей не было спроса на такой контент, то таких бы публикаций, скорее всего, не было бы.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Звезды российского шоу-бизнеса сделали переводы в фонд помощи пострадавшим и их семьям во время теракта. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Анна Asti, Ольга Бузова, Антон Пинский, Егор Крид.

Ранее Анна Асти решила вернуться на сцену после скандала с вечеринкой и теракта.