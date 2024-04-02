Звезда «Приключений Электроника» едва не попал в плен к СБУ

Звезда телефильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев рассказал о том, как ездил с братом Юрием на Донбасс в декабре 2014 года. Своим опытом он поделился в интервью «Абзацу».

По словам актера, когда они прибыли на Донбасс, о них сделали звонок в Службу безопасности Украины (СБУ), и знаменитые близнецы едва не попали в плен.

«Специальную группу прислали, чтобы нас с братом выкрасть», — вспомнил он.

Торсуев объяснил, что на рейсовых автобусах с Донбасса выбраться не получилось, потому что шла эвакуация и все места занимали женщины и дети. Они с братом решили возвращаться самостоятельно, однако в автобусе, который приехал за артистами, находилась подозрительная группа — пять мужчин и две женщины.

«Сели в автобус, через 15 минут уже поняли, что едем не туда... Пришлось уходить лесами с мордобоем», — говорит актер.

Торсуев также утверждает, что по ним стреляли.

Ранее Торсуев, который сыграл в фильме Валерия Переверзева «Брат-3», заявил, что считает фильм более глубоким, чем «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.

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