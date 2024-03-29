Продюсер рассказал, почему Пугачева дружила с Вайкуле

Продюсер Сергей Лавров рассказал, почему певица Алла Пугачева дружила с Лаймой Вайкуле. Его цитирует News.ru.

Лавров сравнил общение артисток с выбором женщины иметь рядом с собой уродливую подругу, чтобы выглядеть красивее.

«Только здесь речь идет про другое: Алла, великая Алла — певица, которая собирала стадионы, и рядом с ней была Вайкуле, которая ей прямо совсем не конкурентка», — говорит Лавров.

Дружбу он назвал давним стратегическим ходом Пугачевой. Пугачева отдает себе отчет, добавил он, что Вайкуле на ней «пиарится» и использует ее, но терпит.

31 марта Лайма Вайкуле отметит 70-летие

Накануне Лавров заявил, что молодые организаторы теряли большие деньги на концертах певицы Лаймы Вайкуле в 90-х.

«Они продавали квартиры, закладывали дома, потому что билеты на нее не продавались, а нужно было платить за рекламу, вносить предоплату», — признался эксперт.

Ранее адвокат ответил на слух о признании Пугачевой иноагентом.