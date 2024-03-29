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Сын Никулина оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети

Сын актера Никулина Максим одобрил цифровую копию отца в «Манюне»

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«Мосфильм»

Сын Юрия Никулина Максим оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети в готовящемся фильме «Манюня: Приключения в Москве». Его цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Максима Никулина, сценарий будущей картины он пока не читал, однако ознакомился с синопсисом (сокращенным изложением) будущей киноленты и видел кадры с отцом. Он напомнил, что к столетию отца в Цирке Никулина на Цветном бульваре уже создавали его виртуальный образ в виде проекции.

«Но могу сказать точно: то, что мне показывали авторы будущего фильма, мне даже больше понравилось, чем то, что мы сделали в свое время на юбилей отца. Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», — сказал он.

Никулин одобрил желание сохранять память об отце.

«Почему бы и нет? Ведь другого пути воспроизвести его нет, а мне будет любопытно посмотреть на то, что получится», — отметил он, добавив, что будет отсматривать фильм на этапах производства киноленты, чтобы убедиться в качестве работы.

Действие картины продюсера Гевонда Андреасяна, как стало известно 26 марта, разворачивается в начале 80-х годов, Никулин должен стать одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей. При этом Никулина не покажут в трейлерах и других промо-кампаниях.

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