Невестка Светличной рассказала о состоянии здоровья актрисы

Жизни советской актрисы Светланы Светличной, которая страдает деменцией и около года назад была госпитализирована в психиатрическую больницу, ничего не угрожает. Об этом «Пятому каналу» рассказала ее невестка Ольга Ивашова.

Однако она отказалась комментировать информацию о том, что актрису увезли из психиатрической больницы в другой стационар и перевели в реанимацию из-за проблем с сердцем.

«Она сейчас под наблюдением врачей — это единственное, что я могу сказать. Состояние ее удовлетворительно», — сказала Ивашова.

По ее словам, состояние сына Светличной Алексея хуже, чем самой артистки, поэтому просто он не может ее навещать.

27 марта Telegram-канал 112 сообщал, что Светличная была экстренно госпитализирована в Москве. По данным издания, Светличная вызвала «скорую» после того, как ей стало плохо у себя дома. Артистку увезли в реанимацию, где предварительно диагностировали острый коронарный сидром. Заболевание характеризируется нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает функционировать должным образом.

Ранее сын Светличной признался в проблемах в отношениях с матерью.