Мария Погребняк сообщила о скором замужестве

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в шоу «Это нормально?», что в скором времени выйдет замуж.

Погребняк не уточнила дату проведения церемонии. Ведущая шоу и близкая подруга блогерши Ольга Бузова удивилась ее заявлению.

«Хорошо, что ты об этом мне здесь сообщаешь!» — отметила телеведущая.

В сентябре 2023 года Мария Погребняк развелась с футболистом Павлом Погребняком. Они были в браке восемь лет. В их союзе родились трое сыновей — Артем, Павел и Алексей.

Слухи об их расставании появились весной 2023 года. В сети предположили, что модель разорвала отношения с футболистом из-за его измен: пока блогерша находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», спортсмена видели в клубах Москвы в окружении разных девушек. При этом никто из супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

В январе 2024-го Погребняк заявила, что покажет своего возлюбленного при его разрешении. Модель пошутила, что может раскрыть личность партнера, когда тот «заслужит» этого. Известно, что новый партнер звезды — ее ровесник. У него нет детей и никогда не было жены.

Ранее Погребняк поссорилась с Давой из-за Бузовой.