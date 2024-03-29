Бывшая жена Гуфа пожаловалась на трудности воспитания ребенка без отца

Блогерша Айза-Лилуна Ай пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на трудности в воспитании детей в одиночку.

Айза призналась, что очень сложно быть единственным родителем в семье. К примеру, при болезнях ей тяжело следить за домашним бытом и детьми.

«Когда ты заболеваешь, то все летит к чертям собачьим. А когда заболевает и родитель, и ребенок, то пиши пропало. Очень сложно вывозить», — поделилась блогерша.

Айза воспитывает старшего сына Сэма от рэпера Алексея Долматова (Гуфа) и младшего Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина. В январе блогерша рассказала, что прекратила общение с бывшими мужьями. Она также опровергла слова Гуфа о том, якобы настраивает Сэма против рэпера.

Айза рассказывала, что подала в суд на алименты, чтобы ударить «по самому больному». Айза пожаловалась, что рэпер никогда не давал ей денег по собственной инициативе. При этом блогерша заверила, что обеспечивает детей всем возможным. Она также упрекнула бывшего мужа за то, что он даже спустя столько времени не знает, сколько средств уходит на содержание ребенка.

Ранее Айза рассказала о своей зависимости от сахара.