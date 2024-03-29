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Ведущего передачи «Такси» Куличкова госпитализировали

Mash: ведущего Куличкова госпитализировали в Московской области с инсультом

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Global Look Press

Ведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Московской области, ему диагностировали инсульт. Об этом сообщает Mash.

23 марта мужчина вызывал «скорую», но, несмотря на рекомендацию врачей, отказался от госпитализации. На следующий день Куличкову стало хуже. Он пожаловался на слабость левых конечностей, тошноту, головокружение и шаткую походку.

«Медики забрали Куличкова с инсультом в тяжелом состоянии. У мужчины есть сопутствующая гипертоническая болезнь», — отмечает Mash.

Куличков долгое время был ведущим телевизионной передачи «Такси», где подвозил случайных пассажиров, а иногда и звезд шоу-бизнеса. Взамен на бесплатную поездку они должны были правильно ответить на три вопроса.

До этого ученые из Чжэцзянской медицинской школы при одноименном университете в Китае обнаружили, что у людей, постоянно находящихся под воздействием яркого искусственного освещения в ночное время, повышен риск инсульта.

Ранее выяснилось, что инсульт надолго повышает риск развития депрессии.

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