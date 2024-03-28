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Лена Катина рассказала, почему считает выступление «Тату» на «Евровидении» личным позором

Певица Лена Катина: «Тату» не успели отрепетировать номер на «Евровидении»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певица Лена Катина в интервью RTVI на YouTube пожаловалась, что плохо выступила в составе «Тату» на «Евровидении» в 2003 году.

«Я вам так скажу — и это сугубо мое личное мнение — считаю, что выступили мы отвратительно. Наверное, наше исполнение заслуживает гораздо низкого места, нежели то, что мы получили. Для меня «Евровидение» — мой личный позор. Мы ехали туда абсолютно неподготовленные, у нас была буквально пара репетиций», — заявила Катина.

Она отметила, что «Тату» привыкли выступать под фонограмму, поэтому живое выступление практически без репетиций далось им с трудом. Катина считает, что несмотря на плохое выступление «Тату» занизили баллы от стран. По словам артистки, на Первый канал пришло письмо из Англии, где ее уверяли, что России поставили все 12 баллов, хотя в эфире прозвучала цифра ноль.

«Конечно, когда я услышала все это со стороны, у меня был шок, истерика. Я кричала, что ухожу из шоу-бизнеса. Словом, я собой крайне недовольна на этом мероприятии», — резюмировала Катина.

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