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Певица Валерия назвала самых добрых российских артистов

Певица Валерия назвала Хабенского и Мари Краймбрери самыми добрыми артистами РФ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Певица Валерия в разговоре с NEWS.ru назвала актера Константина Хабенского и певицу Мари Краймбрери самыми добрыми артистами России.

«Я вообще радуюсь, когда люди наши разворачиваются в сторону добра. Вот когда почитаешь соцсети, думаешь: «Что же все такие злые? Один сплошной хейт». Но нет, не хейтом единым, друзья. Все равно позлословить? Да-да-да, а вот пожалеть кого-то немногие могут. Но, наверное, большая часть людей способны сострадать», — предположила Валерия.

Недавно муж певицы, продюсер Иосиф Пригожин признался, что Валерия подумывала об уходе со сцены во время пандемии коронавируса. Пригожин отметил, что тогда Валерия рассказала ему, что ей стало тяжело конкурировать с блогерами и она больше не хочет работать в шоу-бизнесе. Однако затем у артистки вышел очередной альбом.

В 2024 году Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. У супругой нет совместных детей. В предыдущих браках у обоих родились четверо наследников. У Пригожина есть дочь Даная от первого брака, а также внук Даниэль.

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