Валерия назвала «Крокус» лучшим залом Москвы и призвала восстановить его после теракта

Певица Валерия в беседе с NEWS.ru поддержала инициативу восстановить «Крокус Сити Холл» после теракта.

«Если вы спросите мое мнение, я считаю, что концертный зал нужно восстанавливать. Когда это нужно — это, конечно, должны решить и люди, в том числе. Должно пройти какое-то время, сейчас слишком остро мы все воспринимаем», — подчеркнула Валерия.

В качестве примера исполнительница вспомнила о теракте на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Певица напомнила, что сейчас в концертном зале проводятся мероприятия несмотря на трагедию прошлого. Валерия назвала «Крокус» лучшим и самым уютным концертным залом России. По словам артистки, для многих звезд это место стало вторым домом.

«Трудно представить, что нет этой сцены, что нет этих гримерок, в которых мы столько времени проводили, этих рядов. Это все, что мы знаем, — каждый угол этого здания», — резюмировала исполнительница.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого также возник пожар.

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