Группа «Комсомольск» прекратила концертную деятельность

Группа «Комсомольск» сообщила в Telegram-канале о прекращении концертной деятельности.

Коллектив сообщил, что перенесенные мартовские концерты не состоятся. Слушатели могут вернуть билеты по месту их приобретения. Артисты заявили, что не прощаются со сценой, однако не планируют выступлений. Они намекнули, что причиной прекращения концерта стали также внутренние конфликты в группе.

«Будущее туманно, а песни «Комсомольска» родом из другого времени и другой реальности. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают», — заявили музыканты.

В публикации участники коллектива также высказали слова поддержки после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Нам очень хочется поддержать вас в эти дни, когда все мы переживаем последствия чудовищной трагедии. Будьте осторожны, проводите время за любимыми занятиями, с любимыми людьми и с любимой музыкой. Пусть она звучит несмотря ни на что», — отметили артисты.

В марте 2024 года концерт группы «Комсомольск» в пермской частной филармонии «Триумф», запланированный на 14 марта, перенесли на октябрь 2024 года. Причиной переноса стали «логистические сложности тура». Также известно, что в социальных сетях некоторые ветераны СВО выступили против концерта коллектива.

28 февраля группа «Комсомольск» дала концерт в Мелитополе.

Ранее Лазарев призвал не делать соревнования из помощи пострадавшим в «Крокусе».