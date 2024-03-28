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Организаторы мероприятий: интерес к концертам у россиян восстановится за месяц

НСН: посещаемость концертов у россиян восстановится в течение месяца

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Shutterstock

У россиян вновь восстановится интерес массовым мероприятиям, на это уйдет порядка одного месяца, считает президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля. Под ударом из-за сдачи билетов в первую очередь оказались концерты, рассказала она в беседе с НСН.

После теракта в «Крокус Сити Холле» многие организаторы столкнулись с невозможностью перенести концерты, из-за чего вынуждены были отменять их. После трагедии в течение пяти дней россияне вернули 100 тыс. билетов, отменилось порядка двух тыс. мероприятий. Однако если в понедельник возвращение билетов было массовым, то уже к концу недели паника ослабла, отмечает Жоля.

«Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема», — считает она.

Отмена массовых мероприятий, таких, как концерты, пользы все равно не принесет, так как благодаря подобным событиям люди получают возможность отвлечься и отдохнуть, считает эксперт. Она назвала мероприятия инструментом, поддерживающим хорошее настроение.

«Люди не могут годами, месяцами находится в депрессии. Жаль, что происходят печальные события, но живые должны жить», — заключила Жоля.

Напомним, накануне специалисты заявили, что на восстановление посещаемости российских кинотеатров и ТЦ уйдет порядка двух недель. В Ассоциации владельцев кинотеатров подчеркнули, что сейчас вводятся меры по усилению безопасности посетителей.

Ранее Серябкина высказалась о продолжении концертов после теракта в «Крокусе».

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