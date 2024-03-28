Концерт Лепса в Королеве начался с минуты молчания

Народный артист России Григорий Лепс начал свой концерт в Королеве с минуты молчания в память о жертвах теракта. Видео с концерта исполнитель опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сказать что-то такое, чего еще никто не говорил, я уже вряд ли смогу — все, что нужно было, я написал. Поэтому давайте вместе помолчим несколько секунд», — процитировало Лепса издание «Российская газета».

Артист признался перед началом выступления, что ему тяжело работать, но «приходится», так как «жизнь продолжается».

Накануне группа «Пикник» также начала свое выступление с минуты молчания. Затем музыканты исполнили первую песню «Я — пущенная стрела».

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых доставили в 12 больниц столицы.

Ранее Филипп Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после трагедии.