Моргенштерн* вступился за находящихся в «рабстве» у лейбла артистов

Адвокат Сергей Жорин заявил, что рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) оплатил его услуги в деле молодых артистов против лейбла Rhymes Music. Слова защитника передает ТАСС.

«Огромное количество наших артистов, с которыми уверенный в себе лейбл ранее заключил соглашения, пожаловалось на хамское отношение, обман, а также то, что компания забирает у них практически весь заработок, отсутствие которого лишает исполнителей возможности нанять адвокатов и юристов для судебных разбирательств», — пояснил Жорин.

27 марта Моргенштерн призвал Telegram-канал «Римфы и Панчи», а также лейбл Rhymes Music стать объективными и пригрозил «правосудием» — все началось с того, что рэпер обвинил канал в нацизме после скриншота с отказом клиента ехать с водителем из Таджикистана в такси. Позднее Моргенштерн дал второй шанс на «исправление» и призвал лейбл выплатить «артистам долги и отпустить из рабства».

Недавно сайт The Flow опубликовал ряд историй рэперов, которые пострадали от лейбла Rhymes Music. Среди них: музыкант Егор Натс, артист Vtornik (четыре суда против лейбла), а также о суде с Rhymes из-за треков Тимы Белорусских рассказывал продюсер Александр Кауфман.

Ранее актриса Рамиля Искандер признала вину в покушении на сбыт наркотиков.