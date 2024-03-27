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Анита Цой решила не отменять свой мюзикл после теракта в «Крокусе»

Певица Анита Цой заявила, что не отменит мюзикл «Ожерелье России»

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певица Анита Цой сообщила в беседе с mk.ru, что она и ее единомышленники решили на отменять мюзикл «Ожерелье России», несмотря на недавний теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Цой заявила, что как артистка, продолжит свою работу, но при этом постарается «взвешивать репертуар» и изучить вопросы максимальной безопасности на мероприятиях. По словам звезды, даже в сложные времена певцы приезжали к народу и понимали их «боевой дух». Исполнительница считает, что нельзя показывать «врагу», что они «испугались». Этими аргументами она объяснила, почему не отменила мюзикл.

«Дети целый год готовились к этому событию, они прилетят со всей страны. И никто из родителей не отказался от этой поездки. Единственное, что не будет яркого парада перед концертным залом, как мы планировали. Сейчас это небезопасно и не очень уместно», — отметила артистка.

Цой добавила, что в зале мюзикла будут работать с учетом усиления мер безопасности, в том числе с привлечением сотрудников Росгвардии, созданием группы быстрого реагирования и увеличением количества постов с вооруженной охраной.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Понаровская перенесла свой концерт после теракта в «Крокусе».

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