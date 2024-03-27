Лолита об Ивлеевой: «Никаких обид»

Певица Лолита Милявская призналась, что не прекратила общение с блогершей Анастасией Ивлеевой после скандальной вечеринки. Об этом исполнительница рассказала в интервью изданию «Мир новостей».

«И с Настей, и с Ксенией Собчак. Я вам могу сказать, что по-человечески мы не прервали ни на шаг отношения друг с другом. Никаких обид на Настю у меня нет, она была лицом вечеринки — и даже не организатором», — заявила артистка.

Она поделилась, что ей пришлось скрыть от 81-летней матери то, что ее концерты начали отменять в России на фоне скандала. Лолита отметила, что дочь знает о ситуации, но также «не сдает» матери. Кроме того, Милявская призналась, что получила поддержку от коллег на фоне случившегося.

«Вообще я на улицу выходила с ожиданием, что кто-то плюнет в спину, а люди фотографировались и спрашивали, когда же я вернусь. Я все думаю: а где вот эти самые люди, которые пишут невероятное количество хейта? Ни одного не встретила», — поразмышляла певица.

Накануне Лолита заявила, что не платит зарплату сотрудникам из-за отмены концертов. Милявская подчеркнула, что рассчиталась с коллективом за те месяцы, когда она еще гастролировала по стране.

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