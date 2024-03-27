Выступавшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

Американская рок-группа Garbage, которая в 2012 и 2015 годах выступила в «Крокус Сити Холле», выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале. Коллектив опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сторис, посвященный этой трагедии.

«Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», — сказано в сообщении.

На фото, включенных в сторис, видны афиша и билеты на концерт Garbage, который прошел 11 ноября 2015 года.

Накануне посол США в России Линн Трейси почтила память жертв теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоят США, Великобритания и Украина.

Ранее комик и шоумен Сергей Светлаков рассказал о самом страшном моменте в «Крокусе».