Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выступавшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

Выступавшая в «Крокусе» рок-группа Garbage выразила соболезнования после теракта

close
100%
Максим Шеметов/Reuters

Американская рок-группа Garbage, которая в 2012 и 2015 годах выступила в «Крокус Сити Холле», выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале. Коллектив опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сторис, посвященный этой трагедии.

«Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», — сказано в сообщении.

На фото, включенных в сторис, видны афиша и билеты на концерт Garbage, который прошел 11 ноября 2015 года.

Накануне посол США в России Линн Трейси почтила память жертв теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоят США, Великобритания и Украина.

Ранее комик и шоумен Сергей Светлаков рассказал о самом страшном моменте в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами