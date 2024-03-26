Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Моргенштерна* завели три новых дела

На рэпера Моргенштерна завели три дела за невыполнение требований прокурора

close
100%
mmdcrew/YouTube

На рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) завели три административных дела за невыполнение требований прокурора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как уточняет канал, материалы поступили в Савеловский суд Москвы, однако их не стали там рассматривать и передали по подсудности в другой суд, куда они пока не поступили.

По каждому из дел рэперу грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Дела связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале.

Поводом для признания музыканта иноагентом в мае 2022 года послужили политические посты в Telegram-канале и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

Накануне Моргенштерн призвал пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» не стесняться обращаться к его команде за помощью.

Ранее стало известно, что Моргенштерн выплатил 1 млн рублей школьнику, спасшему больше 100 человек при теракте.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами