На Моргенштерна* завели три новых дела

На рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) завели три административных дела за невыполнение требований прокурора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как уточняет канал, материалы поступили в Савеловский суд Москвы, однако их не стали там рассматривать и передали по подсудности в другой суд, куда они пока не поступили.

По каждому из дел рэперу грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Дела связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале.

Поводом для признания музыканта иноагентом в мае 2022 года послужили политические посты в Telegram-канале и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

Накануне Моргенштерн призвал пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» не стесняться обращаться к его команде за помощью.

Ранее стало известно, что Моргенштерн выплатил 1 млн рублей школьнику, спасшему больше 100 человек при теракте.