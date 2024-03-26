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Гуф обиделся на фанатов, которые пошутили про схожесть его девушек

Рэпер Гуф обиделся на поклонников после слов об одинаковой внешности его девушек

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Владимир/РИА Новости

Рэпер Гуф в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал злыми фанатов, которые шутили про схожесть его новой девушки с Юлией Королевой и Айзой.

«Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Ок. Надеюсь, у вас все разные», — ответил Гуф комментаторам.

Слухи о романе Гуфа с Разият Салаховой, которая младше него на 20 лет, появились в конце декабря. Тогда влюбленных застали на Пхукете. По словам очевидцев, рэпер с девушкой вели себя как пара: смеялись, обнимались, вместе катались на гидроциклах. В январе Гуф сделал парное тату с Разият. Рэпер иногда показывает свою возлюбленную, но детали отношений он не раскрывает и не рассказывает, как они познакомились.

Недавно Гуф показал поклонникам редкое видео со своей новой возлюбленной. В ролике рэпер сидит вместе с девушкой в компании. Возлюбленная артиста смотрит в камеру и показывает музыканта, который с кем-то общается. Интернет-пользователи стали обсуждать внешность Разият. Некоторые отметили, что она похожа на бывших жен Гуфа — Айзу-Лилуну Ай и Юлию Королеву.

Ранее Григорий Лепс в шутку поддержал свадьбу Киркорова и Бузовой.

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