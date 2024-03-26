Мартиросян раскритиковал выступление племянницы на «Новой Фабрике звезд»

Юморист Гарик Мартиросян раскритиковал свою племянницу Нонну Еганян на шоу «Новая Фабрика звезд». Его слова передает «СтарХит».

«Мне кажется, что для голоса Нонны… это слишком не та песня, которая нужна. Меня это все не зажгло», — заявил шоумен.

На шоу Еганян выступила с композицией «Луи Луи» вместе с рэпером ST (настоящее имя — Александр Степанов). Девушка забыла текст, будучи на сцене. При этом Степанов похвалил коллегу, отметив харизму и вокал Еганян. Однако Мартиросян не согласился с его мнением, но в то же время юморист похвалил другого известного участника шоу — Александра Круга, сына знаменитого шансонье.

25 марта на ТНТ показали четвертый выпуск «Новой фабрики звезд». Всего в проекте остались восемь участников: Софья Полозова, Александр Филин, Анастасия Ким, Полина Быковская, Дарья Коченева и др. Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел 3 марта.

Накануне Сергей Жуков вступился за детей знаменитостей на «Новой Фабрике звезд». Он уверен, что люди без голоса и харизмы просто не оказались бы на проекте.

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