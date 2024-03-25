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Виктория Боня попросила возложить цветы возле мемориала у «Крокуса» от ее имени

Телеведущая Виктория Боня попросила принести цветы к «Крокусу» от ее имени

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что переживает из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По словам Бони, несмотря на пребывание в Дубае, она почувствовала то состояние, в котором находятся люди после трагедии. Телеведущая следит за новостями и очередью, которая образовалась у мемориала возле «Крокуса». Она попросила возложить цветы от ее имени тоже.

«Если нужна какая-то информационная поддержка — можете обращаться, я с удовольствием поддержу. Если бы я была в Москве, я бы тоже съездила, очень хотелось бы возложить цветы. Сделайте это кто-нибудь за меня. Это нас объединяет», — заявила телеведущая.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Сбер и Российский Красный Крест открыли благотворительный счет для помощи пострадавшим и их семьям во время теракта в «Крокус Сити Холле». Некоторые звезды сделали переводы в фонд. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Анна Asti, Ольга Бузова, Антон Пинский, Егор Крид.

Ранее Юлия и Анна Пересильд пришли к «Крокусу» после теракта.

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