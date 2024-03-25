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Актера Назарова призвали лишить звания «Народного артиста» за пост в соцсетях

Юрист Соловьев: пост Назарова на фоне теракта в «Крокусе» — повод лишить его звания

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Актера Дмитрия Назарова следует лишить звания «Народный артист России» из-за его поста в социальных сетях, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Любой человек обязан был резко осудить теракт в «Крокус Сити Холл», чего эмигрировавший из России артист не сделал, подчеркнул он в беседе с RT.

Речь идет о посте, который артист опубликовал после теракта в «Крокусе». Он прочитал на видео стихотворение, посвященное смертной казни, которое сочли издевательским. Соловьев назвал это «больной стихотворной фантазией».

«Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. <…> Если этого не произошло или человек промолчал, то он априори безразличен или поддерживает террористов», — считает юрист.

Он также призвал возбудить уголовные дела против всех, в чьих действиях можно усмотреть публичное оправдание терроризма, а затем объявить их в международный розыск.

«Если составов преступлений в их действиях не усматривается, то необходимо создать список таких лиц, дав их высказываниям государственную публичную моральную оценку», — заявил юрист, добавив, что с включенным в такой список следует запретить любое творческое сотрудничество.

Напомним, в Госдуме призвали провести в России «ревизию» всех мигрантов и выдворить из страны всех, кто не имеет работы. Помимо этого, депутаты призвали проверить всех выходцев из Средней Азии, получивших гражданство в последние 10 лет.

Ранее эмигрировавший Дмитрий Назаров признался в любви к Москве.

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