Охлобыстин рассказал о пробках к мемориалу у «Крокуса»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин посетил стихийный мемориал памяти у «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Об этом он сообщил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Охлобыстин отвез к мемориалу цветы.

«Три часа стояли в пробке на подъезде к территории. Полтора километра до въезда ограждения украшены букетами цветов и детскими игрушками», — написал он.

По словам актера, он пережил много печалей, однако такое ощущает впервые.

«Никогда еще не чувствовал такого единения. У меня за спиной невидимые крылья», — признался артист.

Кроме того, добавил Охлобыстин, его просили записать о трагедии видео, однако он не может подобрать нужных слов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» телеканалы перенесли развлекательные передачи.