Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Охлобыстин рассказал о пробках к мемориалу у «Крокуса»

Актер Охлобыстин три часа стоял в пробке к мемориалу у «Крокуса»

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин посетил стихийный мемориал памяти у «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Об этом он сообщил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Охлобыстин отвез к мемориалу цветы.

«Три часа стояли в пробке на подъезде к территории. Полтора километра до въезда ограждения украшены букетами цветов и детскими игрушками», — написал он.

По словам актера, он пережил много печалей, однако такое ощущает впервые.

«Никогда еще не чувствовал такого единения. У меня за спиной невидимые крылья», — признался артист.

Кроме того, добавил Охлобыстин, его просили записать о трагедии видео, однако он не может подобрать нужных слов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» телеканалы перенесли развлекательные передачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами