Появились кадры репетиции «Пикника» за час до трагедии в «Крокусе»

В Telegram-канале Mash появилось видео с репетиции группы «Пикник» перед несостоявшимся концертом в «Крокус Сити Холле», где произошел теракт.

На кадрах видно, как «Пикник» проверяет звук и проводит последние репетиционные мероприятия перед грядущим концертом. Канал сообщает, что музыканты начали проверку в 17:00, после чего ушли в гримерку, откуда и услышали первые выстрелы. Солистам и работникам коллектива удалось спастись через эвакуационные выходы. После теракта «Пикник» выразил соболезнования всем пострадавшим и открыл сбор средств в помощь жертвам теракта и их семьям.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее Джанго заявил о необходимости лучше охранять большие концерты после теракта в Москве.