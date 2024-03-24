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Анна Михалкова рассказала, в каком жанре кино ей тяжелее всего сниматься

Актриса Анна Михалкова назвала комедию самым сложным жанром в кино

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Телеканал «ТНТ»

Актриса Анна Михалкова в интервью РИА Новости призналась, что ей сложнее всего сниматься в комедийных проектах.

«Комедия — самый легкий жанр, а с точки зрения работы в нем — самый сложный. Нужны большая концентрация, четкий внутренний слух. Первый сезон «Исправления и наказания» был для меня тяжелейшим, потому что законы ситкома требуют высокого уровня владения актерским мастерством», — объяснила Михалкова.

Она уточнила, что драмы тоже считаются тяжелым для актеров жанром, но Михалковой проще их играть, так как она не переносит переживания своего персонажа на себя. При этом артистка отметила, что в некоторых случаях жизненные обстоятельства накладываются на сюжет фильма, что делает съемки более угнетающими.

«Сложной работой, даже ювелирной, были «Чувства Анны». Как ни странно, трудным был и «Повелитель ветра», потому что играть положительного персонажа намного сложнее, чем любого отрицательного», — резюмировала Михалкова.

Ранее Алексей Учитель рассказал об актерском будущем Анны Пересильд после успеха «Слова пацана».

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