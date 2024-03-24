Эмир Кустурица объяснил теракт в «Крокусе» происками врагов России

Сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с ТАСС объяснил теракт в «Крокус Сити Холле» происками врагов России.

«Это ужасная трагедия. И я думаю, что это тоже часть войны. Надо видеть, что это война. И это ужасная жертва людей, которые не связаны с войной. Но враги хотели этого, это их цель — чтобы вы не жили нормальной жизнью, чтобы в России все было как военный фронт. Но вам надо работать над тем, чтобы жизнь не была остановлена», — подчеркнул Кустурица.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее Кудрявцева восхитилась поведением россиян после теракта в Москве.