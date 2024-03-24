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«У меня текут слезы»: Кудрявцева о реакции россиян на трагедию в «Крокусе»

Телеведущая Кудрявцева восхитилась поведением россиян после теракта в Москве

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале призналась, что героизм россиян на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле» вызывает у нее слезы.

«А когда вижу наших людей, помогающих друг другу — у меня текут слезы. Странная реакция — знаю. 15-летний пацан, который вывел 100 человек, парень выбивший автомат, люди, идущие во всех странах к посольству России положить цветы, очередь на сдачу крови и так далее», — написала Кудрявцева.

Она выразила мнение, что за последнее время люди успели привыкнуть к жестокости и некорректному отношению к другим людям, что нормальные человеческие поступки и героизм вызывают слезы. Кудрявцева также поблагодарила россиян за сострадание и отзывчивость на фоне теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) призвал пострадавших в теракте не бояться просить помощи.

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