Стало известно, кто должен был выступить в «Крокусе» в ближайшее время

Стал известен список популярных артистов, которые должны были выступить в 2024 году в сгоревшем при теракте «Крокус Сити Холле». Его приводит NEWS.ru.

На концертной площадке были запланированы выступления Владимира Кузьмина (29 марта), Любови Успенской (12 апреля), Ани Лорак (19 апреля), Ирины Понаровской (20 апреля), певицы Славы (27 апреля), Григория Лепса (15 июля), Алены Апиной (21 ноября) и других артистов.

Кроме того, 4 апреля здесь должна была состояться церемония вручения премии «Жара Music Awards», 28 апреля — финал шоу «Маска», а 22 мая здесь должны были вручать «Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV».

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых доставили в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Милош Бикович предупредил желающих помочь пострадавшим в «Крокусе» о мошенниках.