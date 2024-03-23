Музыканты «Пикника» выпустили официальное заявление о теракте в «Крокусе»

Музыканты группы «Пикник» выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте в «Крокус Сити Холле». Официальное заявление команды появилось на странице коллектива во «ВКонтакте».

«Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — написали артисты.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых госпитализировали в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле».