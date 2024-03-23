Сергей Светлаков чудом спасся во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Российский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер Сергей Светлаков был в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Он приехал как зритель на концерт группы «Пикник». Артисту удалось спастись.

«Мы живы. Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал, это был ужас», — написал артист в своем Telegram-канале. Он не стал делиться подробностями трагедии.

Соболезнования всем тем, кто пострадал от атаки на «Крокус Сити Холл» выразил известный российский певец Филипп Киркоров в социальных сетях. Он назвал это страшной трагедией и отметил, что зал всегда был для артистов родным домом.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».