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Юрий Лоза объяснил, почему Орбакайте выступает в американских ресторанах

Певец Юрий Лоза заявил, что в США люди любят слушать музыку во время еды

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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза в разговоре с aif.ru объяснил, почему Кристина Орбакайте выступает в американских барах вместо концертных площадок.

«Есть русские, которым хочется слушать русские песни. В основном этот тур будет проходить по маленьким площадкам, ресторанам, потому что именно туда ходит русская диаспора. Я там был, знаю, там концертные площадки посещаются плохо. Они там совмещают приятное с полезным и больше приходят поесть, чем послушать концерты», — рассказал Лоза.

Музыкант также высказал свое мнение насчет отмены выступлений артистки в России. Он напомнил, что Орбакайте не выступала с критикой в адрес России, но, по мнению Лозы, организаторов ее шоу можно понять, так как они не могут знать наверняка, как отреагирует аудитория. Автор песни «Плот» считает, что администраторы площадок просто перестраховываются, отменяя концерты Орбакайте на всякий случай.

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