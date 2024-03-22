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«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры

Фильм «Летучий корабль» собрал 44 млн рублей в первый день проката

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Союзмультфильм

Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отечественная лента за 21 марта заработала 44 млн рублей. Издание предполагает, что за первые выходные проката «Летучий корабль» соберет около 450-470 млн рублей.

Еще одна новинка, хоррор «Омен. Непорочная» со звездой «Эйфории» Сидни Суинни в главной роли, занял пятую строчку чарта четверга с 3 млн рублей.

Американский боевик «Территория зла» в первый день проката собрал в РФ 1,2 млн рублей и оказался на девятой строчке.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков уже поделился своим мнением о премьере.

Ранее Shaman пригласил воспитанников детского дома на «лирический» концерт.

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