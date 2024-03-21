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Звезда «Тельмы и Луизы» недовольна последствиями дела Вайнштейна для Голливуда

Актриса Сарандон: Голливуд не уволил сообщников Вайнштейна

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Gerardo Mora/Getty Images

Звезда фильма «Тельма и Луиза», актриса Сьюзан Сарандон призналась, что недовольна последствиями дела Харви Вайнштейна для Голливуда. Выступившую на посвященном культуре 1990-х конвенте актрису цитирует The Hollywood Reporter.

77-летняя актриса считает, что движение против харрасмента #MeToo не добилось нужных результатов.

«Не думаю, что уборка проведена тщательно. Не думаю, что мы достаточно говорим о сообщниках Вайнштейна в мире, которые в ответе, как и он, и все еще не уволены», — сказала она.

По словам Сарандон, многие до сих пор работающие в Голливуде люди, прекрасно знали, для чего посылают актрис в отели в Вайнштейну и не обращали внимания на жалобы.

В 2020 году 70-летнего Харви Вайнштейна признали виновным в изнасилованиях и приговорили к 23 годам лишения свободы. Обвинения против него выдвигали десятки актрис.

Накануне Сьюзан Сарандон извинилась за антисемитские высказывания.

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