Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сокамерники жертвуют Шабутдинову бизнес-литературу в СИЗО

Mash: блогер Шабутдинов занялся чтением и стрижкой в СИЗО

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов читает бизнес-литературу, которую оставляют в библиотеке следственного изолятора сокамерники мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, библиотека СИЗО №7 пополнилась книгами Джиджи Падовани об истории бренда Nutella и текстом Адама Лашински о компании Uber, которые заключенным запрещено передавать напрямую. До этого в изоляторе были в основном приключенческие романы и научные труды. Кроме того, отмечает Mash, Шабутдинов развивает навыки парикмахера, будучи под арестом. Сейчас мужчина ждет, когда следователи пригласят его на допрос.

В ноябре 2023 года суд арестовал Шабутдинова по делу о восьми случаях мошенничества. По данным следствия, ущерб от деятельности бизнес-тренера составил около четырех млн рублей. Он не признал вину.

Защита попросила назначить Шабутдинову домашний арест, но суд утвердил заключение блогера в СИЗО на время следствия. В феврале 2024 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование обвинения и продлил задержание под стражей на два месяца — до 16 апреля. Выяснилось, что Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца ареста.

Ранее на клуб «Мутабор» подали многомилионный иск из-за вечеринки Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами