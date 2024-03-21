Сокамерники жертвуют Шабутдинову бизнес-литературу в СИЗО

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов читает бизнес-литературу, которую оставляют в библиотеке следственного изолятора сокамерники мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, библиотека СИЗО №7 пополнилась книгами Джиджи Падовани об истории бренда Nutella и текстом Адама Лашински о компании Uber, которые заключенным запрещено передавать напрямую. До этого в изоляторе были в основном приключенческие романы и научные труды. Кроме того, отмечает Mash, Шабутдинов развивает навыки парикмахера, будучи под арестом. Сейчас мужчина ждет, когда следователи пригласят его на допрос.

В ноябре 2023 года суд арестовал Шабутдинова по делу о восьми случаях мошенничества. По данным следствия, ущерб от деятельности бизнес-тренера составил около четырех млн рублей. Он не признал вину.

Защита попросила назначить Шабутдинову домашний арест, но суд утвердил заключение блогера в СИЗО на время следствия. В феврале 2024 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование обвинения и продлил задержание под стражей на два месяца — до 16 апреля. Выяснилось, что Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца ареста.

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