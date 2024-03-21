Психолог о выходке Кологривого: для его состояния есть определение

У актера Никиты Кологривого, который устроил в ресторане Новосибирска пьяный дебош, наблюдаются признаки незрелой психики, из-за чего он не справляется с обрушившейся на него славой, считает практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Состояние артиста можно сравнить с тем, которое бывает у человека при внезапном выигрыше в лотерею огромной суммы денег, пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Есть такое научное наблюдение: если человек внезапно получает денежную сумму, которая превышает размер его годового дохода, то он начинает ее бездумно тратить», — отметил эксперт, подчеркнув, что это часто приводит не к достатку, а к огромным долгам.

По мнению психолога, на неожиданную славу человек реагирует так же, поэтому к ней нужно быть готовым. Причем зрелая психологически личность на популярность не реагирует как-то особенно – это не провоцирует высокомерие, «звездную болезнь», подчеркнул Хорс. Он напомнил, что история знает много примеров, когда, прославившись, человек остается очень простым и почти не меняется. Это говорит об эмоциональной зрелости, подчеркнул специалист.

«Те же селебрити, что так и не повзрослели эмоционально, считают, что количество лайков под их постами делает их куда более значимыми, чем все остальные люди», — заключил он.

Напомним, Кологривого задержали в Новосибирске из-за пьяного дебоша – он приставал к официантке, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Артиста арестовали на семь суток, позднее он извинился перед девушкой за укус.

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