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Продюсер объяснил отказ Пугачевой выступать с Орбакайте в США

Продюсер Лавров заявил, что Пугачева не выступит с Орбакайте из-за здоровья

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Лавров признался, что певица и мать Кристины Орбакайте Алла Пугачева не выступит с артисткой на концертах в рамках ее осеннего тура из-за тяжелых перелетов. Его слова передает NEWS.ru.

«Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история», — заявил эксперт.

Лавров добавил, что Пугачевой было бы физически сложно лететь с Кипра свыше 10 часов, а затем перемещаться по воздуху между городами в США. Кроме того, продюсер считает, что Орбакайте знают в Америке только «как дочку Пугачевой», потому что публика этой страны состоит из эмигрантов 1990 годов. При этом Ларов добавил, что артистка инициировала этот гастрольный тур не из-за материальной выгоды, а так как нуждается в выступлениях как артистка.

«Насколько я знаю, она его [свой коллектив] не распустила и платит своим артистам «гарантию», они сидят без работы, но получают зарплату», — добавил он.

19 марта стало известно, что Орбакайте планирует гастроли по США после отмены концерта в Кремле. Певица выступит в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Майами, Филадельфии и Бостоне с 20 по 28 сентября, а в 19-х и 18-х числах того же месяца артистка посетит Ванкувер и Торонто.

Ранее Стас Михайлов обратился к Алле Пугачевой после критики со стороны певицы.

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