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Фильм из программы Канн «Теория простых чисел» выйдет в России

Картина о завязавшей с наукой девушке «Теория простых чисел» выйдет в российский прокат

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Beauvoir Films

В российский прокат выйдет мелодрама из программы Канн «Теория простых чисел» Анны Новион. Об этом «Газете.Ru» сообщил прокатчик.

Премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, российская премьера запланирована на 21 марта.

По сюжету картины гениальная студентка факультета математики решает поставить крест на своей карьере из-за ошибки в многолетнем исследовании. Завязавшая с наукой девушка должна найти новое жилье, работу, друзей, любовь, но это оказывается непросто.

Исполнительница главной роли Элла Румпф играла в фильме «Сырое» обладательницы «Золотой пальмовой ветви» Жюлии Дюкурно. Актер Жюльен Фрисон, исполнивший главную мужскую роль, играет Гастона в новой дилогии «Три Мушкетера». Также в фильме снялся Жан-Пьер Дарруссен, звезда фильмов «Я всегда буду помнить ваши лица», «Парни не танцуют», «22 пули: Бессмертный» и сериала «Бюро». Актерская игра принесла фильма номинации на премию «Сезар-2024» как «Открытие года» в женской и мужской категориях.

Режиссер Анна Новион входила в режиссерскую группу сериала «Бюро», сняла фильмы «Взрослые люди» (Каннский кинофестиваль, программа «Неделя критики») и «Встреча в Кируне» (Главный приз Каирского международного кинофестиваля).

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