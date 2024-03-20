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Пострадавшая от Кологривого хостес назвала условия отказа от иска

Хостес Алиса потребовала извинений от актера Кологривого

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Телеграм-канал НГС — новости Новосибирска

Пострадавшая от действий актера Никиты Кологривого в одном из новосибирских баров хостес Алиса назвала условия отказа от иска к звезде. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Пусть извинится нормально — и все», — заявил источник канала.

Девушка рассказала, что Кологривый сперва приятно общался с ней и шутил, а после якобы стал лезть с поцелуями, пытался хватать руками за шею и дотронуться до груди. После пощечины он, уточнила хостес, стал нецензурно ругаться и бросаться на работников заведения.

По словам Алисы, после инцидента с актером она обнаружила у себя на ноге укус. Она потребовала извинений, но пока их не поступало.

Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. Артист подошел к сотруднице ресторана, которая уже закончила смену, лег на ее колени и якобы «стал склонять к близости». За женщину вступились другие мужчины, началась драка.

20 марта актера отправили в спецприемник.

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