Стас Михайлов обратился к Алле Пугачевой после критики со стороны певицы

Российский певец Стас Михайлов обратился к народной артистке России Алле Пугачевой после критики с ее стороны. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Звезда».

«Дай Бог ей здоровья», — сказал Михайлов на просьбу прокомментировать резкие высказывания певицы в свой адрес.

5 марта Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Журналист спросил певца, успел ли он послушать новую песню Пугачевой и считает ли, что ей «нужно сейчас выпускать новые композиции». На это Михайлов ответил, что песню не слушал, и сразу же обрушился с критикой на артистов, уехавших из России.

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

Ранее Стас Барецкий рассказал, что готов взять Кологривого дворецким в особняк Пугачевой.