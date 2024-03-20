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Александр Маршал об Орбакайте: «Мне плевать»

Музыкант Александр Маршал призвал перестать писать об Орбакайте

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршал не стал комментировать гастрольный тур Кристины Орбакайте в США и призвал перестать говорить об уехавших артистах. Его слова передает aif.ru.

«Мне плевать, где, в каких залах будет выступать тот или иной уехавший! <...> Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали — и фиг с ними!» — возмутился музыкант.

Маршал посоветовал писать больше про тех людей, которые сейчас находятся на передовой.

«Могу сказать про себя: я знаю, что скоро опять буду на передовой петь для наших ребят!» — отметил Маршал.

19 марта стало известно, что певица Кристина Орбакайте отправится в гастрольный тур по США и Канаде осенью 2024 года. До этого выступление артистки не состоялось в Государственном Кремлевском дворце на концерте «Будьте счастливы всегда!».

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что выступление дочери Пугачевой не состоялось из-за его доноса. В пресс-службе Кремлевского дворца заявили, в свою очередь, что Орбакайте не выступила «по своим причинам».

Ранее актер Ливанов заявил, что Пугачева предательница с грязной душой.

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