Богдасаров рассказал о похудении по вьетнамской методике: «Водка с ядом не зашла»

Актер и режиссер Михаил Богдасаров заявил, что научился на съемках во Вьетнаме есть сушеных насекомых, и теперь иногда готовит блюда из тараканов дома ради похудения. Его слова передает mk.ru.

«Если не говорить, из чего они, можно смело есть, даже не подумаешь, что это из насекомых», — признался артист.

По словам Богдасарова, он готовит печенье из сверчковом муки и угощает им гостей. Актер также рассказал, как сам впервые попробовал подобные блюда.

«Я думал, что меня будут буквально заставлять весь обед, но через пять минут я забыл, что я ем, потому что оно как-то легко пошло, и я почувствовал какой-то необыкновенный прилив энергии. А вот водка со змеиным ядом не пошла», — заявил мужчина.

В октябре 2023 года Богдасаров рассказывал, что потратил больше миллиона рублей на услуги стоматолога. По словам актера, после всех стоматологических процедур начал «худеть на глазах». Тогда же артист подчеркнул, что поддерживает фигуру с помощью здорового образа жизни. Актер ежедневно занимается гимнастикой дома или в фитнес-клубах.

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