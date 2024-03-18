Аргентинскую звезду Наталию Орейро заметили в Москве

Аргентинская певица и актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро тайно приехала в Москву после съемок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, приезд артистки в столицу скрывали: на опубликованных изданием кадрах звезду сложно узнать, так как на видео женщина обмотана шарфом, в черных очках и кепке. На вокзале артистка быстро села в машину в окружении охранников и уехала.

В начале марта стало известно, что Орейро в ближайшее время приедет в Россию для съемок. Как сообщал Mash, у актрисы будет камео в новогоднем фантастическом фильме «Письмо Деду Морозу», где также снимутся Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Орейро, рассказал источник, получила роль в эпизоде с исполнением желания главного героя в Новый год. До этого она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со своей версией сценария фильма.

В 2023 году комик Иван Абрамов пошутил о своих съемках с Наталией Орейро.

«Она просто потрясающая женщина. Когда мы были в гримерке, я успел ей ручку пожать, обнять, сфоткаться — выжал максимум, пока она спала. Мы потом с ней два раза танцевали медленный танец, во время которого я думал: «Дети, наверное, с матерью останутся, так правильнее будет», — посмеялся Абрамов.

Ранее Иван Ургант заявил, что никуда не уезжал из России.