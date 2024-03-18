Анита Цой пожаловалась, что не может найти невесту сыну

Певица Анита Цой заявила в беседе с «Пятым каналом», что не может найти своему сыну Сергею невесту и вспомнила, как однажды наследник отверг девушку из-за ее интеллектуальных способностей.

«Мы встретились семьями, и сын ее увидел. Но как сказал мой сын: «Мам, прости. Она великолепная девушка, она замечательная, но немножко мне не подходит по IQ», — поделилась исполнительница.

Единственный сын Цой родился в 1992 году, его назвали в честь отца. Певица и Сергей Цой поженились, когда ей было 19 лет, а политику 33 года. Исполнительница никогда не скрывала, что вышла замуж не по любви — жениха ей выбрали родители согласно корейским традициям. Артистка признавалась, что первые годы совместной жизни устраивала партнеру истерики и вела себя так, чтобы он с ней развелся, но Цой выдержал все «проверки на прочность».

В конце января певица призналась в шоу «Злые языки», что муж ей изменял. По мнению звезды, она «запустила» себя после рождения ребенка и перестала быть привлекательной женщиной, поэтому не винит супруга в случившемся.

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