Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анита Цой пожаловалась, что не может найти невесту сыну

Певица Анита Цой вспомнила, что ее сын отверг девушку из-за низкого IQ

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Певица Анита Цой заявила в беседе с «Пятым каналом», что не может найти своему сыну Сергею невесту и вспомнила, как однажды наследник отверг девушку из-за ее интеллектуальных способностей.

«Мы встретились семьями, и сын ее увидел. Но как сказал мой сын: «Мам, прости. Она великолепная девушка, она замечательная, но немножко мне не подходит по IQ», — поделилась исполнительница.

Единственный сын Цой родился в 1992 году, его назвали в честь отца. Певица и Сергей Цой поженились, когда ей было 19 лет, а политику 33 года. Исполнительница никогда не скрывала, что вышла замуж не по любви — жениха ей выбрали родители согласно корейским традициям. Артистка признавалась, что первые годы совместной жизни устраивала партнеру истерики и вела себя так, чтобы он с ней развелся, но Цой выдержал все «проверки на прочность».

В конце января певица призналась в шоу «Злые языки», что муж ей изменял. По мнению звезды, она «запустила» себя после рождения ребенка и перестала быть привлекательной женщиной, поэтому не винит супруга в случившемся.

Ранее актер Любимов рассказал о воспитании своих детей в христианской традиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами